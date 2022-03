Salme pritsumeeste ruumimure lahenes

Hoone ostis ära kohaliku taustaga Meelis Raaper , kes teatas kohe päästjatele, et nad saavad majas edasi tegutseda samadel tingimustel. Kuressaares autode tehnoülevaatusega tegelev Raaper ütles, et vajas hoonet oma tarbeks. “Keegi neid päästjaid välja puksima ei hakka,” kinnitas hoone uus omanik.

Päästja Raul Mölder ütles, et selle mure lahenemine annab võimaluse päästmisele keskenduda. Hiljuti valmistati hooajaks ette maastikupõlengute kustutamiseks mõeldud auto. “Kevadkoristused käes, mõni teeb lõkke vale koha peale,” sõnas Mölder ja lisas, et esimesed väikesed kulupõlengud on juba toimunud.