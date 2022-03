Saarlased, kuidas olete rahul jäätmeveoteenusega?

Dagne Kull: Ma ei oska öelda, kas olen teenusega rahul, pole kaks aastat juba prügiautot näinud. Arveid nad ka ei saada ja nüüd anti mind inkassosse, kuna ma olevat võlgu.

Mati Tilk: Ei virise. Siiani on kõik ilusti ära viidud.

Anni Murd: Ma ei saa kurta. On olnud väga vastutulelikud. Näiteks ükskord unustasin konteineri tee äärde viia ja nad olid ise selle üles leidnud. Teinekord jälle unustasin, aga ei tehtud tühisõidu arvet, vaid leppisime kokku, et järgmine kord on tee ääres 2 konteinerit ja tühjendagu mõlemad.

On olnud ka selline juhus, et tulin koju ja konteiner oli pea et täis alles – oli liiga tihedalt kinni, ei kukkunud välja. Tuldi tasuta tagasi ja tehti tühjaks.

Ma ei saa hetkel kummagi vedaja kohta midagi nuriseda. Loodan, et kõik sujub meil edaspidigi. Ja minu arust pea 8 euri kord kuus 240-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjenduse eest ei ole palju. Ma olen rahul, et olen maakas ja meile sattuvad juhid on täitsa vinks-vonks.

Kristella Jakobson: Oli samuti suur konflikt nendega, oleks siis kordagi nendepoolset vabandustki kuulnud. Mina isiklikult ei arva enam mitte kui midagi Ragn-Sellsist. Käi ise aina järgi, et saaks meilile lõpuks vastuse ja siis ka suhtumine arrogantne.

Kristiina Cleghorn: Kui kunagi see vedu algas, siis juhtus pidevalt, et tehti irvakil kaanega konteinerist pilt - olevat “ üle täidetud”, ja on ka maha jäetud, kuna ununes tee äärde tõmmata. Konteiner oli kolm sammu eemal ja pime mees oleks ka seda näinud, aga juht väitis, et konteinerit pole. Mis sa oskad kosta selle peale?

Aga nüüd paar aastat on meil väga OK prügimees. Isegi kui on juhtunud, et õhtul jääb tee äärde tõmbamata, suudab ta ise paar sammu astuda ja toob konteineri oma kohale isegi tagasi. Au ja kiitus.

Ulvi Sadam: Nii on. Prügimees on väga inimliku suhtumisega firma. Ka meil on paar korda ununenud tee äärde viimata ning autojuht helistas ja küsis, et kuskohast ma teie konteineri leian. Super.

Kaja Käärid-Kurm: Ei ole rahul praegusega Kuressaares, mida iganes, aga õigus on ikka ja alati neil, vabandusest võid ainult unistada. Sauveres oli Prügimees ja olin väga rahul.

Annely Rahkema: Pole kokkupuudet küll meestega olnud, sest me viime maja juurest ligi 300 m kaugusele tee äärde prügikasti, aga kurta pole millegi üle. Prügikast alati ilusti naabri heki äärde tagasi pandud, ei vedele suvaliselt kuskil.