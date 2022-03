Kuressaare muinsuskaitseala laieneb eeslinnadesse

Saaremaa vallavalitsuse, kohalike elanike ja erialaspetsialistide abiga koostatud muinsuskaitseala uue kaitsekorraga on kavandatud rida muudatusi. Muudatuste siht on hoida terviklikuna säilinud ajaloolist linnasüdant ning säilitada ja kasvatada linnakeskkonna väärtust ja atraktiivsust.

Kuressaare muinsuskaitseala on seni olnud ümbritsetud ulatusliku kaitsevööndiga, mille hoonestus ei erine muinsuskaitseala hoonestusest. Seetõttu ei ole muinsuskaitseala piir olnud tajutav, mis on sageli põhjustanud arusaamatusi – ühel pool tänavat tuleb hooneid korrastada tundlikult traditsioonilisel viisil ja materjalidega, samas kui üle tänava remonditakse analoogseid hooneid nii, et nende välimus kahandab ka naaberhoonete ja kogu keskkonna väärtust.