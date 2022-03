Elektrilevi soovib riigi abiga tugevdada kodumaist elektritoodangut

Kolm aastat tagasi oli jaotusvõrku liitunud väikejaamade koguvõimsus natukene alla 40 megavati. Eelmise aasta lõpuga on see üle üheksa korra suurem ehk peaaegu 400 megavatti. Võrdluseks: kogu Eesti suvine tarbimine päevasel ajal on umbes 800 megavatti ehk päikesejaamad annavad sellest juba peaaegu poole.

Saare maakonnas on päikeseenergia tootmine viimastel aastatel kasvanud üle 50% ja Eesti maakondadest on siin kõige rohkem kohapealset tootmist. Kasvuga kaasneb paraku see, et võrk on põhimõtteliselt “täis”.