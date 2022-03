JUHTKIRI ⟩ Tuhat abivajajat

Saaremaa vald ise on valmis tagama elukoha ja vajalikud teenused 450 sõjapõgenikule. Ilmselt aga on Saaremaale saabuvaid abivajajaid kokku vähemalt tuhatkond. Kuigi eilse seisuga oli siia jõudnud kolmsada ukrainlast, kasvab see arv jõudsasti. Iga päev vähemalt paari-kolmekümne inimese võrra.

Kõigile neile elukoht leida on paras pähkel – seda enam, et Saaremaal ei jagu üürikortereid kohalikelegi, sõjapõgenikest rääkimata.

Selle kohta, et mullu detsembris pärast Sõmera erihooldekodu sulgemist tühjaks jäänud hoonetekompleksile oksjonil uut omanikku leida ei õnnestunud, saab praeguste sündmuste valgel koguni öelda: õnneks jäi see kinnistu müümata. Vähemalt on nüüd koht, kuhu hätta sattunud inimesed majutada.