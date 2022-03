Läänemere sinimajanduse arenduskeskus ehk uus hingamine Kuressaare kolledžis

1. juunil 2021 loodi Tallinna tehnikaülikooli senati 18. mai otsuse alusel taas Kuressaare kolledž. TTÜ rektori Tiit Landi sõnul oli see oluline samm tehnikaülikooli regionaalse kohaloleku kasvatamiseks, mida ootasid kohalikud ettevõtjad ning laiem kogukond. Tallinna tehnikaülikool on teadusülikool, kus teadus, õpe, innovatsioon ning ühiskonda panustamine on võrdselt väärtustatud ja tasakaalus.