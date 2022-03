Torgu ainsa lõhejõe suue kasvab kinni

Jämaja külavanem Aivo Põlluäär ütles, et Jämaja oja suudmeala sillast mereni on jõudsalt kinni kasvamas ning vajab puhastamist, et lõhelised pääseksid sügisel kudema. Oja suudmes võimutsevad pilliroog ja lepavõsa. Metsavahelt toob veevool kaasa oksi ja lehti, mis suudmes mädanevad ja settivad. “Voolusäng merepool silda on praktiliselt umbes juba,” sõnas Põlluäär.