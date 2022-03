Illiku haldaja tahab laiule uut planeeringut

MTÜ üks eestvedajaid Paap Uspenski ütles, et ligi viis aastat rentnikuna toimetamist on andnud laiu võimalustest hea pildi, mille põhjal on tekkinud arusaam, mis laiule sobiks. “Oleme teinud küsitlusi, mille järgi oleme mingid ideed kõrvale jätnud ja mingite asjade kohta saanud kinnitust, et neid on vaja, aga pole planeeritud,” rääkis ta.