Saaremaa valla majandusasjade revideerimist hakkab juhtima Terje Nepper

Isamaa fraktsioon pakkus esialgu välja, et revisjonikomisjoni võiks juhtida Harry Raudvere asemel volikokku tulnud Kalmer Poopuu. Kuna aga Poopuu on vallale kuuluva Salme põhikooli direktor, nähti selles võimuliidu poolt huvide konflikti võimalust ja mõte maeti maha. Revisjonikomisjoni aseesimees on Boris Lehtjärv.

Harry Raudvere lahkus volikogust pärast seda, kui tema Nõmme raadios tehtud avaldused Ukraina sõja teemadel tekitasid üle-eestilise skandaali.

Saarte Hääle vahendusel avalikkuse ette jõudnud seisukohad mõistis hukka nii Raudvere koduerakond Isamaa, Saaremaa volikogu fraktsioonid, kommentaatorid sotsiaalmeedialõimedes.

Harry Raudvere Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Raudvere enda hinnangul oli tema kangutamise taga Saaremaa vallavõimu koalitsioon, kes pelgas revisjonikomisjoni uurimist. 10. märtsil Meie Maa avaldatud arvamusloos märkis Raudvere, et "selle [revisjonikomisjoni töö]plaaniga tutvumine tekitas nii mõnelgi soovi saada minust kui revisjonikomisjoni esimehest kiiremas korras lahti."

Eelmisel nädalal ütles volikogu esimees Jaanus Tamkivi vallalehes Saaremaa Teataja ilmunud intervjuus, et Raudvere väidet, et ta kangutati tööplaani tõttu "on lihtsalt hädavale ja naeruväärne jutt": "Hakata komisjoni tööplaani pärast isiklikult komisjoni esimeest töölt kõrvaldama on vaid põnevusjutt lihtsameelsetele."

Tamkivi lisas, et revisjonikomisjoni selle aasta kinnitatud tööplaanis on ka seekord päris tavapärased kontrollitavad valdkonnad.

Tamkivi meenutas vallalehes ka seda, et kui ta Raudverele helistas ja soovitas kirjutada avalduse volikogust lahkumiseks, sai ta vastuseks, et teda antakse selle soovituse eest kohtusse.

Tamkivi lisas, et Harry Raudvere peaks tahtma kolme kuu möödumisel uuesti volikogusse naasta, siis kerkib kogu see teema tema sobivusest vallavolikogu liikmeks uuesti.