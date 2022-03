Saaremaa identiteet kui majanduslik ressurss

“Kes on kunagi midagi turundanud, on kindlasti tähele pannud, et parim strateegia on siduda müük mõne toreda identiteediga. See trikk on nii tõhus, et muudab kogu ülejäänud majandusteooria pelgaks peenhäälestamiseks,” kirjutab Anseküla mees Oliver Parrest.