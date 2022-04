Lennuväljale tunginud kitsed ohustavad lennuliiklust

Lennujaama käitusjuht Aleksandr Borovkov andis vallale teada, et viimasel kahel aastal on lennuväljal lindude ja loomadega kokkupõrgete arv kasvanud. “Tänasel päeval on meil mure kahe kitsega, kellega kokkupõrke korral õhusõidukiga on tegemist kõrgendatud riskiga intsidendiga,” märkis Borovkov vallale saadetud kirjas. Metskitsed ei pääse aiast välja ja jooksevad lennurajal, ohustades lennuliiklust.