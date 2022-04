Kas sõjal ikka on sugu?

Nädalaleht Sirp on üritanud vaadata maailma läbi feministlike prillide. Iseenesest pole selles midagi laiduväärset, kuid küsimus on, kas säärane vaatenurk suudab piisavalt kõike seletada. Nii on Eret Talviste ja Birgit Poopuu võtnud üle-eelmises Sirbis (1.04) nõuks analüüsida sõda läbi feminismi ja dekolonialismi prisma. Ma jätan dekolonialistliku mõõtme siinsest artiklist välja, sest see nõuab eraldi lähenemist, ja keskendun küsimusele, kas sõjal on sugu.