SEL-i uus juht Fred Siimpoeg: saapad, mida täita, on üsna suured

Siimpoeg tõdes, et pole SEL-i juhtimises varem kaasa löönud. Nüüd hääletati ta täiesti uue inimesena kohe organisatsiooni etteotsa. "See tuli mulle üllatusena," kinnitas ta. "Tundub, et osa liikmeid oli varem asja arutanud. Viidati värskendusele. Iseasi, kas selleks vajadust on. SEL on Robert Pajussaare juhtimisel väga hästi toiminud ja selles mõttes on mul üsna suured saapad täita. Aga õnneks koosneb juhatus kogenud inimestest, kellelt saan kindlasti tuge. Olen igal juhul usalduse eest tänulik."