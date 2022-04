Saaremaa pakub turvalist pelgupaika ligi 470 Ukraina sõjapõgenikule

Kert Valdaru Foto: Erakogu

Saaremaale on sõja eest varju otsima jõudnud ligi 470 inimest, kellest enamik on emad kahe-kolme lapsega ja koos nendega põgenenud eakad vanaemad.

Paljudel Saaremaale jõudnud ukrainlastest on siin mõni tuttav või sugulane ees. Väga positiivne on see, et 130 inimesele on lühikese ajaga juba leitud erapinnal elukoht. See tähendab, et neil on olemas püsivam elukoht ja nad saavad paremini tegeleda oma elu korraldamisega.

Saarlased soovivad aidata

On südantsoojendav näha ka seda, kui paljud Saaremaa inimesed ukrainlasi selles aidata soovivad. Kohalik omavalitsus koos erinevate partneritega on teinud väga head tööd nii info jagamisel kui ka abi korraldamisel.

251 inimesele, kellest 103 on lapsed, pakume lühiajalist majutust koos sotsiaalkindlustusameti (SKA) nelja lepingupartneriga, kelleks on Asa SPA, Staadioni ja Meri hotell ning Kaali külastuskeskus. Veel 77 inimest, neist 34 lapsed, on leidnud peavarju Sõmera Kodus ning kahele inimesele pakub ajutist elupaika kohalik omavalitsus.

Kuna Sõmera Kodu asub Kuressaarest 20 kilomeetrit eemal, tegeleb Saaremaa vallavalitsus praegu uute ja paremate transpordilahenduste otsimisega. SKA töötajad kinnitavad, et Sõmera Kodus on tehtud kõik selleks, et põgenikud tunneksid end seal võimalikult hubaselt.

Vajavad tavapärast elu

Selle nädala seisuga on juba 33 last asunud õppima Saaremaa koolides ja 12 leidnud lasteaiakoha. Uues nädalast peaks Saaremaa koolide ja lasteaedade hingekirjas olema juba ligi sada Ukraina last. 159 täiskasvanut on võtnud end arvele töötukassas ja neist 18 on juba ka töö leidnud.

Väga suur väljakutse on kõigile siia jõudnud inimestele püsivam elupaik leida. Kõige parem oleks, kui niigi palju üleelanud inimesed ei peaks pidevalt kolima ja saaksid end rahulikult sisse seada, minna kooli ja tööle ning elada sõja kiuste võimalikult tavapärast elu. Ka neil inimestel, kes praegu Ukrainas rindel oma vabaduse eest seisavad, on oluline teada, et nende lähedased on võõrsil hoitud.