Saare KEK pakub põnevust ja elamusi põgenemistoas

Kujutage ette, et viibite 1980. aastate lõpu Eestis. Gorbatšovi algatatud perestroika on juba aastaid kestnud ja inimestes võtab üha enam võimust soov elada vabas riigis. Saatuse tahtel leiate end aga ühtäkki suletud ruumis, kust väljapääsu leidmiseks on vaja leidlikkust ja loovust ning loomulikult ka pisut teadmisi.