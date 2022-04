Jalkahalli rajamiseks tuleb uus hange

Esimene hange toimus juba aasta alguses, mil selgus, et eeldatava 2 miljoni asemel küündis odavaim pakkumine 2,8 miljoni euroni. Kuigi riigilt on toetusena tulemas 1,5 miljonit, pidas vald pakkumisi kalliks ja tunnistas hanke nurjunuks. Vahepeal hakkas ringlema info, et riigi toetusraha saab kasutada ka 2023. aastal, mis on aga osutunud ekslikuks.