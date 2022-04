Maailmas valitseb eetika sügavaim kriis

Enda Naaber Foto: Erakogu

Arvestades praegust olukorda maailmas on ilmne, et eetikaga ei ole meil asjad korras. Rahvaid ängistavad ja hävitavad sõjad, inimlik kurjus. Kardetakse, et tuleb Kolmas maailmasõda. Sisuliselt see ju käib, kuigi tal pole seda joonist, mis olid Esimesel ja Teisel.

Eetika on kriisis. Ja on viimane aeg selle varemetest ehitada üles uus eetika, universaalne eetika. Selle järgi on Putini sõda hämmastav kuritegu. Kui inimene tapab inimese, siis pannakse ta eluks ajaks vangi või hukatakse. Putini sõjas ei peeta inimelu enam mingiks väärtuseks ja see on tänase eetika sügavaim kriis.

Kust me peaksime alustama maailma parandamist? Millised oleksid meie eetilised tõekspidamised, et võiksime öelda: eetika väärtustamine on looming.

Rohkem kui aastakümneid on tähistatud ülemaailmset Maapäeva. Saaremaale jõudis see mõnikümmend aastat tagasi seoses Rohelise Liikumise tekkimisega. Seda propageeris aktiivselt ajaleht Virvik (Kadakas). Tulemus on olnud hea.

Just universaalse eetika järgimine suudaks seda, et Maapäeva kui sisuliselt väga vajalikku tähist, elumärki mõistaksid ja tähistaksid kõik. Mida sel päeval korraldada? Festivale, kontserte, näitusi, matku jne. Eesmärgiga külvata ülemaailmset inimeste vahelist sõprustunnet, headust, hingesügavust ja -küllust.

Ei maksa alahinnata kõike nõukaaegset, kui loosungiks oli: inimene on inimesele sõber, seltsimees ja vend! Leidkem üles vanad väärtused ja loogem uusi.

Vaieldamatult on suur osa selles ajakirjanikel. On vaja ausust ja inimlikku tarkust mõistmiseks. Kas positiivsus või negatiivsus? Hea või halb? Kunagi varem pole ajakirjandusel olnud nii suurt rolli ja mõju kui praegu. Samal ajal ei tohiks piirata pressivabadust. Ajakirjandus ei tohiks tekitada prahti ja negatiivset. Milleks risustada inimeste rõõmsat meelt prügiga? Parandada maailma peaks olema ajakirjanike eesmärk ja südametunnistus.

On kevad. Emad jalutavad lastega pargiteil. Need on ilusad pildid.

On kevad. Sõdades tapetakse inimesi. Julmad dokumentaalfotod.