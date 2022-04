Digisaar tahab unistuse kiirest internetist lõpuks ellu viia

Vatsfeld märkis, et võrgutehnoloogiate areng on nii kiire, et tänases plaanides arvestatakse juba ühenduskiirusega 1 gigabitt sekundis nii üles- kui allalaadimisel. Seda võimaldab valguskaabel, mistõttu Saare maakonna kiire võrgu arendamisel nähakse tulevikku just kaabliühenduste viimisel lõppkasutajateni, keda praegu on üle 400 asulas kokku 12 500.