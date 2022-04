Ruhnu laev kasutab Pärnus sama kaid, mis varem

Veel kuu aega tagasi otsis Tuule Liinide juht Tõnis Rihvk laevale uut kaikohta, kuna kai omanik AS Transcom Vara küsis tema sõnul selle kasutamise eest liiga kõrget tasu. Ruhnu vallavalitsus palus Ruhnu laevale kaikoha saamiseks sekkuda koguni majandus- ja taristuministril.

Praeguse seisuga jätkab laev sildumist aga sama kai ääres, kus on sildutud viimased kümme aastat, kuigi hind on krõbe. Rihvki sõnul maksab Tuulte Liinid Pärnu kaikoha pealt Transcom Varale kolm korda kõrgemat tasu kui teiste sadamate kaikohtade eest, mis kuuluvad Saarte Liinidele. Hinnatõusu tõttu suureneb Pärnu-suunalise liiniveo aastakulu Rihvki sõnul üle 40 000 euro, nelja-aastase lepingu kohta teeb see vähemalt 160 000 eurot.