Esialgu varakevadel esimest korda viieks nädalaks Belgiasse treenima läinud Jacqueline on teinud juba esimesed edukad võistlused ning jääb välismaale ka suvevaheajaks. Pole välistatud, et uuel õppeaastal proovib Saaremaa gümnaasiumi õpilane üle minna hübriidõppele.

Takistussõitja Jacqueline on ratsutamisega tegelenud seitse aastat, neist neli tõsisemalt võisteldes. Sarnaselt paljude teiste spordialadega tuleb tippu jõudmiseks kodust kaugemale minna. Eesti ratsutajate jaoks on need paigad Holland ja Belgia, kus võrreldes kodumaaga arenguvõimalusi rohkem.