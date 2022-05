Saaremaal saab „Ära teha“ enam kui sajal talgul

Neist osad on, tõsi küll, juba tehtud, ent suurem osa talgutest veel ees. Enamik Saare maakonnas kirja pandud talgutest on heakorratööd – 86 talgu. Külatalguid on kirja pandud 49 ning paljudki neist on ühtlasi heakorratalgud.

Pea sama palju, kui on külatalguid, on siinsetest talgutest ühtlasi lilleniidu või putukahotelli rajamiseks ette võetud aktsioonid. Puht prügikoristustalguid on 40, ka see käib samal ajal osaliselt nii heakorratalgute kui külatalgute alla.

Kui suur osa talguid toimub eeloleval nädalalõpul, siis mõni jääb ka näiteks alles järgmisse nädalasse. Üks sellistest talgutest on Saaremaa Merekultuuri Seltsi pargi rajamise talgupäev. See saab toimuma alles 14. mail ning kuulub ühekorraga heakorra, looduskaitse, mõttetalgu, prügikoristuse ja veeohutuse kategooria alla.

Talguveeb näitab, et pargi rajamisele on oodatud 40 inimest ning need inimesed on kõik juba ka leitud. Sealsel talgupäeval rajatakse nn Lopsi salu kandev park kõigile Sõrvemaal sõdades teadmata kadunuks jäänud, kuhugi maetud, langenud sõjameestele.

„See rajatakse Saaremaa Merekultuuri Seltsi algatusel, et sõdades langenud meeste mälestus ei kustuks...,“ teavitab talguveeb. „sõdurid on eelkõige olnud olnud kellegi pojad, mehed, vennad...“