Kuidas väiksemaid võlgnevusi kergemini kätte saada?

Mis on maksekäsu kiirmenetlus? See on lihtsustatud menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini, väiksema tõendamiskoormisega ja tihti ka odavamalt rahalist võlgnevust välja mõistev kohtulahend kätte saada. See aitab võlausaldajal hoida kokku nii aega, raha kui ka närve. Maksekäsu kiirmenetluses avalduse esitamise eeldus on, et võlausaldajal on rahaline nõue, mis on muutunud sissenõutavaks – näiteks kui esitatud arve maksetähtaeg on saabunud.