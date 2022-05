Uurijad käisid georadaritega maalinnadel maad kuulamas

Esmakordselt võetakse ette ühe regiooni kolm linnust ja püütakse teada saada kõik, mis võimalik, ilma et peaks labida maasse lööma, ütles Osiliana juht, arheoloog Marika Mägi. Ta märkis, et georadarit on Eesti muinaslinnuste uurimisel kasutatud küll varemgi, kuid praeguseks on tehnika edasi arenenud ja käesolev uuring annab usutavasti väga huvitavaid tulemusi.