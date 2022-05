VAATA KAVANDEID ⟩ Hesburger rajab Kuressaarde uudse väljanägemisega restorani

Siseruumides tuli lähtuda Hesburgeri restorani lahendusest, kohandades selle hoonemahu järgi. Fassaadimaterjalide valikul arvestati Kuressaare vanalinnale omast materjalikasutuse traditsiooni, et vältida vanalinnale mitteomast materjalivalikut.

Siseruumid on lahendatud kompaktselt ja mugavalt, arvestades restorani ruumiprogramme ja teenindushoone nõudeid. Hoone 2. korrusele on kavandatud ka kaks külaliskorterit. Hoone täpsemat valmimisaega hetkel veel öelda ei saa, sest see sõltub eeltööde graafikust.