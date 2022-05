Ouman ja Teamster töötasid koos välja universaalse tootmisliini testri

Tootmise automatiseerimise suuna võtnud Ouman otsis uut tootmisliini testri juba mõnda aega. “Tahtsime asendada senise süsteemi, kus testimisprotsess nõudis pidevat inimese kohalolu. Meie töötaja pidi testimist vajava detaili kastist võtma, testrisse asetama, nuppu vajutama, et seade käivituks ning seejärel testitud detaili jälle välja võtma” selgitas Oumani tehase tootmis- ja tegevjuht Rando Kubits. “Otsisime võimalust muuta testimine selliseks, et inimtööjõud ei peaks seal pidevalt kohal olema.”

Automatiseeritud testri hankimiseks vaatas Ouman ringi messidel ja vastavate seadete arendamisega tegelevate ettevõtete kodulehtedel, kuid õiget silma ei hakanud. Kubitsa sõnul oli Oumani eesmärgiks leida võimalikult universaalne seade, mida annaks paindlikult kasutada erinevate toodete testimiseks. “Sellepärast pöördusime koostelahenduste projekteerija Teamsteri poole, kellega oleme varemgi koostööd teinud, ja uurisime, kas nad saaks meile nii-öelda rätsepatööna valmis ehitada just Oumani vajadustele vastava testri. Selgus, et Teamster oli uuest väljakutsest huvitatud ja nii me käed lõimegi,” rääkis Kubits.

Esmalt kaardistas Ouman kõik funktsioonid, mida uus tester pidi sooritama. Ouman Estonia elektroonikatehas toodab hooneautomaatikat kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmetele. Rando Kubitsa kinnitusel on testri ülesanne imiteerida reaalset olukorda. “Näiteks kui räägime põrandakütte termostaatidest. Nende külge käib temperatuuri mõõtmiseks andur, mis pannakse põranda sisse. Testriga tulebki imiteerida põranda temperatuuri ja tuvastada, kas termostaat lülitub teatud temperatuuril sisse,” selgitas Kubits testri võimalusi. “Aga eriliseks teeb testri just universaalsus, kui fikstuuri muuta, saame sellega proovile panna erinevaid tootedetaile.”

Teamster OÜ juhatuse liige Rene-Ben Nava ütles omalt poolt, et testri valmisehitamise suurimad väljakutsed olidki kontseptsiooni väljatöötamine, et masin oleks piisavalt universaalne, kasutamine võimalikult lihtne ja toote vahetamisel kergesti seadistatav. Tööpõhimõte on Nava sõnul seejuures sama - toode võetakse automaatselt loaderist vastu, skaneeritakse, testitakse ja edastatakse seejärel unloaderile. Nava lisas, et kogu infovahetus toimub SMEMA standardi baasil.

Uus tester alustas tööd maikuus ehkki seade oli valmis juba eelmise aasta lõpus ja Teamster esitles seda ka Saksamaal messil Productronica. “Kokkuleppe kohaselt jääb prototüübi autoriõigus Teamsterile ja seda võib müüa ka järgmistele tööstusettevõtetele,” kinnitas Oumani tootmisjuht Rando Kubits. “Jätkub ka meie omavaheline koostöö. Kui tester on juba igapäevaselt töös, on näha, kas on veel vaja midagi muuta või edasi arendada. Meil on soov hankida kokku vähemalt 3 sellist testrit, mis võimaldab meil tõsta korraga testitavate toodete arvu, sest korraga saab testrisse laadida 8 toodet. Kõige olulisem on aga see, et saame oma inimtööjõudu suunata muudele töölõikudele,” avas Kubits tulevikuväljavaateid lisades, et uute testritele saabumisega ei ole ohustatud ühegi töötaja positsioon, pigem on töötajaid juurde vaja, sest tellimuste arv kasvab.

Nii Oumani kui Teamsteri esindajad kinnitasid, et testrite väljatöötamisel on omaette väärtuseks olnud ka Eestis asuva ettevõtte koostöö. “Me ei tohiks alahinnata meie oma tegijaid ja kutsun ka teisi tootmisettevõtteid valima võimalusel riigisiseseid partnereid. Meie omalt poolt saame küll kinnitada, et Saaremaa ja pealinna koostöö osutus mõlemale poolele kasulikuks ja arendavaks,” ütles Oumani tootmisjuht Rando Kubits.