KÜLAVAHELOOD ⟩ Millega sisustavad oma päevi Randvere eakad laulunaised?

Igal kolmapäeval kell 11 istuvad laulunaised vana mõisahoone, kunagise koolimaja kõige suuremas klassiruumis laudade taha kohvi ja suupisteid maitsma. Koogikesed ja võileivad kannavad laudadele õppekeskuse juhendajad ja seal oskusi omandavad õppurid.

Kaasatoodud toidukraamist valmistavad juhendajad ja õppurid keskuse kööginurgas naistele serveerimiseks kõik ise.

Saatejuht Aare Lainele rääkisid rõõmsameelsed lauljad, et kolmapäevahommikud on oodatud. Naised ütlevad, et saavad sealt kätte oma naeruteraapia. Üks räägib ühe naljaloo, teine naljaka tõsieluloo, igaühel on midagi lõbusat pajatada. Nii see vestlusring koos lauludega kulgeb.

Päevakeskuse juhataja Kati Aru tunneb pikajalise koostegevuse üle heameelt, öeldes, et ka nende töötajad osalevad vestlusringis. Nii saavad ka nemad hea tuju päevaks kaasa.

Kuna on raamatukogude aasta, siis tehakse juttu ka raamatutest, mida kellelegi meeldib lugeda, mida Randvere kogust laenutatakse.

Saatejuht teeb majas ka ringkäigu, tutvustades kuulajaile muuseuminurka, rääkides eksponaatidest, mida seal vaadata saab.

Randvere mees Jaanis Järsk on tööõppekeskusega aastaid seotud. Tema annab teada, mis on majas tema hooleks. Kati Aru annab ülevaate keskuse praegustest tegemistest. Üheks tööks on vallas elavatele juubilaridele õnnitluskaartide tegemine.

Laulunaistega on jututeemaks veel küla uuenemine ja kevadtööd. Vaatamata üsna kõrgele eale, toimetavad naised oma aiamaal. 6. mail 91-aastaseks saanud agronoomikutsega Valli Lember ütleb, et temal on plaanis peenardele kasvama panna 11 kultuuri, neist viis on juba mulda pandud.

Valli märgib, et peenarde vahel toimetades ei väsi ta ära, toonitades ka seda, et värsket õhku ei tohi raisku lasta. Sellepärast ta palju õues toimetabki.