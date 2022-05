ÜLESKUTSE ⟩ Ole oma rinna hoidja!

Igal aastal saab Eestis rinnavähi diagnoosi ligi 1000 naist. Üle veerandi naistest saab oma diagnoosist teada tänu sõeluuringule. Mida varem rinnavähk avastatakse, seda edukam on ravi ning haigusest jagusaamise tõenäosus.

Sõeluuringus osalemine on muudetud naiste jaoks võimalikult mugavaks. Rinnauuringuid korraldavad kõik suuremad Eesti haiglad ja rinnakliinikud. Lisaks sõidavad ringi mammograafiabussid, mis külastavad aasta lõpuni erinevaid Eesti piirkondi, peatudes nii suuremates linnades kui ka väiksemates kohtades. Esmakordselt saadame naistele ka SMS-teavituse bussi jõudmisest tema elukoha piirkonda.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et sõeluuringute korraldamine on efektiivne, kui sellest võtab osa vähemalt 70 protsenti sihtrühma naistest. 2020. aastal osales rinnavähi sõeluuringus 54 protsenti kutsutud naistest, möödunud aastal kerkis hõlmatus 60 protsendini. Samas on kõige aktiivsemad sõeluuringus osalejad Saare maakonna elanikud – mullu käis uuringul 72 protsenti kutse saanud naistest.