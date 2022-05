PUNANE RIST ⟩ Saarlased on varmad ukrainlasi aitama

"Saaremaa inimesed ja ettevõtted on sõja esimesest päevast alates andnud suure panuse, et Ukraina elanikele ning nende seas ka siia saabunud põgenikele abi ja leevendust pakkuda,” ütles Eesti Punase Risti kommunikatsiooni- ja turundusjuht Liis Ehrminger. “Väga suur tänu Saaremaa elanikele, kes on nii lahked ja kaastundlikud.”