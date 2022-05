Sõnajalgade tuuliku murdumise uurimine seisis dokumentide taga

Pooleks murdunud tuuliku üks omanikest Andres Sõnajalg juhtis tähelepanu, et tuulik alustas tööd 17 aastat tagasi ja selle aja jooksul on ka vald muutunud.

Tema sõnul on tegemist standardtuulikuga. "Ega me ei saanudki esitada neid dokumente, kuidas tuulik ehitati. See oli saksa tehase toodang. Tehas ei anna välja kõiki andmeid, see on selge," lisas Sõnajalg.