Martin Auväärt Pangalt: Kütuse hinnatõus on rahakotile mõjunud laastavalt. Ega siin midagi muud ette võtta saa kui vähem sõita ja sõite valida. Aga mina sõidan iga päev niigi minimaalselt – 40 kilomeetrit tööle. Jah, meil on tasuta ühistransport – kui ka mu tööriistad-materjalid peale võetaks, siis võiks bussiga sõita küll. Kui ma neid vedama ei peaks, tuleks bussisõit mingitel juhtudel kindlasti kõne alla – kui see ajaliselt sobiks.