SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Läheb suuremaks peoks, kuniks raha

Suvi läheneb ikkagi, kõigest hoolimata. Puud lähevad lehte, linnud juba pesitsevad ja oli kuulda, et kodumaised maasikad valmivad ka juunis tavapäraseks ajaks. Ju need ikka ära ka korjatakse, ehkki sõda Ukrainas paraku jätkub. Sealt teadupärast on tulnud viimastel aastatel korjajaid.