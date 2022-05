Päästeamet ei andnud Kuivastu sadama laiendamise planeeringule luba

Kuivastu sadama omanik AS Saarte Liinid taristu halduse juht Jalmar Jõksi kinnitas BNSile, et AS Saarte Liinid soovib kõiki kehtestatud nõudeid järgida ning peab oluliseks tuleohutuse tagamist nii Kuivastu sadamas kui ka mujal. „Antud juhul on tegemist kavandatud tehniliste lahenduste vormistusliku poole viimistlemisega detailplaneeringus, mis tuleb päästeameti esindajaga läbi arutada enne planeeringusse taaskordsete täienduste sisse viimist,” lausus Jõksi.