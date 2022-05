KÜLAVAHELOOD ⟩ Soela sadamakailt said laadalised osta nii moose kui ka saaremaiseid kreeka pähkleid

Nüüdseks aga, tänu sadamaseltsi eestvedamisele, on Soela sadamast saanud imeline paik, kus ka kaldapealsel korraldatakse mitmesuguseid põnevaid ettevõtmisi.

Saatejuht Aare Laine avab mikrofoni siis kui sadamaseltsi juhatuse liige Margus Pajuste pöördub laadaliste poole. Saatejuhile räägib ta sadama rekonstrueerinistöödest, andes ülevaate ka praegu seal toimuvast. Sadam on iga aastaga populaarsust juurde võitnud.

Kohalikud elanikud saavad oma paate sadamas hoida. Sealt sõidetakse ka kalavetele. Kuigi tänavused saagid pole kiita, ei tulda merelt kunagi tühjalt tagasi. Külalissadamana võõrustab Soela hiidlasi ja mandrimaalt Saaremaad uudistama tulnud inimesi. Välismaalasedki on Soela sadamakai külge oma alused kinnitanud.

Margus Pajuste tunneb heameelt, et esimene laat on igati korda läinud. Sama meelt on ka laadalised, nii kauplejad kui ostjad. Laadalised kiidavad looduskaunist paika, silmailu pakkuvat sadamakompleksi, korraldajaid ja ka ilma.