Küberründajad üritavad kaaperdada Facebooki kontosid

Senini on RIA-le teatatud ainult Facebooki kontode kaaperdamisest, kuid sama võte toimib ka teistes keskkondades. See tähendab, et kui ründajad proovivad Instagrami keskkonna kaudu inimestega ühendust võtta ning suunata neid selles keskkonnas kahtlasele lingile, siis võivad nad jääda ilma Instagrami kontost, aga mitte Facebooki omast.

Möödunud nädal teavitati RIA küberintsidentide osakonda CERT-EE-d mitme konto kaaperdamisest. Konto ülevõtmine algab Facebooki vestlusaknas. Facebooki kasutaja saab sõbralt sõnumi, mis kutsub teda üles veebilingile vajutama. Näiteks on seal tekst „Kas see oled sina selles videos?“. Kui inimene vajutab lingile, siis käib pahaloomuline ümbersuunamine. See meetod töötab nii arvutis kui ka nutiseadmes.

CERT-EE analüüsis põhjalikult, mis toimub kasutajaga pärast lingile vajutamist. Link võib suunata kasutaja veebilehele, kus on pahatahtlik koodijupp. Selle abil proovitakse kaaperdada ja oma kontrolli alla saada juba sisse logitud kasutaja või õngitseda inimese andmeid. Igal juhul ei tohi kahtlasele lingile vajutada.

CERT-EE juhataja Tõnu Tammer rõhutas, et teoorias toimib selline rünne enamikes sotsiaalmeediakeskkondades ning ründemeetod ei ole tehniliselt ülemäära keerukas.

„Üldiselt ei taha kurjategijad kontode hõivamiseks palju ressursse kulutada. See meetod on odav ja kiire ning toimib nii arvutis kui ka nutiseadmes. Soovitame inimestel alati kasutada kaheastmelist autentimist, aga praegust pettust analüüsides selgus, et kaheastmeline autentimine selle ründemeetodi eest ei kaitse. See tähendab, et parim kaitse on inimeste tähelepanelikkus ja teadlikkus ning lingile mitte vajutamine,“ ütles Tammer.

Teavitage kirjadest CERT-EE-d

Pahaloomulise lingi saanud kasutajad peaksid sellest RIA-le teada andma. „Meie jaoks on oluline koguda võimalikult palju infot ründe kohta. Kui me saame enda kätte veebilingi, mida pole veel avatud, siis saame uurida, mida täpselt sellel veebilehel kasutajaga tehakse. Samuti saame sellised lingid panna musta nimekirja. Siis on nutiseadmetesse RIA äpi paigaldanud inimesed selliste linkide eest üldiselt kaitstud,“ lausus Tammer.

RIA loodud Encrypted DNS rakendus blokeerib pahavara ja õngitsusi ning filtreerib DNSi abil kasutaja eest pahatahtlikke linke.

Konto tagasi saamine on pikk protsess

Kurjategijad kasutavad üle võetuid kontosid uute libasõnumite ja linkide saatmiseks, mistõttu võib Facebook piirata selle kasutaja vestlusi. „Nii võib tekkida olukord, kus inimene saab aru, et tema nimelt saadetakse libakirju välja, aga ta ei saa ise oma kontaktidele kirjutada, sest Facebook on ennetava meetmena vestlemise kas kinni keeranud või seda piiranud. Sellisel juhul saab kasutaja näiteks oma seinale kirjutades teada anda, et tema nimelt võivad levida libakirjad,“ soovitas Tammer.