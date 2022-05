Hannes ütles, et otsustas nõukoguga liituda selleks, et anda omapoolne panus Saaremaa kogukonnale, mis on tema enda üleskasvamisel ja kujunemisel mängiund Saaremaal suurt rolli, vahendas haigla sotsiaalmeedias.

“Saarlasena on mul selgelt isiklik motivatsioon kaasa aidata kuna minu vanemad ja abikaasa vanemad ning sugulased elavad saarel. Lisaks on ju teada, et paljudel täna mandril või ka kaugemal maailmas toimetavatel saarlastel on alati kukla taga mõte, et ühel päeval oleks tore olla jälle püsivamalt oma kodusaarel, mille tõttu on ka kõrgendatud huvi püüda kaasa aidata ja kujundada arengut," rääkis ta.