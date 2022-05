MAAILM ⟩ Putini salapärane kohver võib esile kutsuda Armageddoni

ALATI KAASAS: Pilt on tehtud 2019. aasta 30. septembril Pariisis, kui Vladimir Putin siirdus Prantsusmaa kunagise presidendi Jacques Chiraci matustele. Üks Putini abidest kannab kurikuulsat kohvrit.

Briti kõmuleht Daily Express kirjutab Putini salapärasest kohvrikesest, mis võib esile kutsuda tuuma-Armageddoni ja hävitada suure osa inimkonnast. Loo autori, peamiselt teadusuudiseid kajastava ajakirjaniku Paul Jacobi sõnul on Venemaa riigipeal praegu piisavalt põhjust, et sellesse kohvrisse vaat et pea iga päev pilk heita.