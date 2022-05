MÕNUS ⟩ Ilmateenistus lubab nädala keskel enam kui 20 soojakraadi

Teisipäev on kõrgrõhuala servas laialdaselt selge ööga. Päeval arenevatel pilverünkadel jääb aga niiskusest vajaka ja sadu need ei anna. Tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel +1..+8°C, taimede kõrgusel kohati 0°C ümber, päeval tõuseb 17..22°C-ni.