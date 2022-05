Erinevad uuringud on näidanud, et suhtumine psüühilise erivajadusega inimestesse on paranenud ning pigem hea. Vaatamata sellele on neil vahel keeruline tööturul läbi lüüa. Põhjuseks võib olla nii tööandjate teadmatus kui ka töökoha ümberkohandamise keerukus.