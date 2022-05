Poolakad said Saaremaa kaluritelt tagasi ülihinnalise aparaadi

Poola teadlased ei pidanud paljuks sõita Saaremaale, et mõõteriist koju tagasi viia. Kaj Michakowski Poola teaduste akadeemia geofüüsika instituudist takseeris Kuressaares Ida-Niidu linnajaos ühes garaažis hoitud kollast aparaati, avaldades lootust, et vaatamata pikale merereisile on riist töökorras. Lõplik selgus saabub Poolas, kuhu juppideks võetud mõõteriist viidi.

Haruldase haakriku leidis Orissaare mees Jaanus Tuusti koos Urmas Treiga kalal olles. Tuusti teatas poolakatele kohe, kui kollane kast Kõruse rannas adru alt 2020. aasta jõulude ajal välja tuli. Mehed hakkasid kasti adru alt välja sikutama, aga kaalu oli teisel nii palju, et kahekesigi ei jaksanud nad seda liigutada. “Esimese hooga arvasime, et ufo,” naeris Tuusti, et klaaskupli ja antenniga aparaat nägi kummaline välja. Kirjad kollasel ümbrisel andsid aimu poolakatest omanikest ning nii sai kontakt loodud. Kuidas seismomeeter Saaremaale jõudis, said kalamehed teada alles nüüd. Michakowski rääkis, et tegemist on seismomeetriga, mis merepõhja lastuna mõõdab maavärinatega seotud näitajaid. Saaremaalt leitud kollane kast mõõtmetega 130x 70x 70 oli merepõhjas 97 meetri sügavusel Poola linna Gdanski lähedal. Michakowski sõnul läks Saaremaale jõudnud aparaat tormise ilmaga kaotsi jaanuaris 2020.