Läänemere kalade olukord ei ole paranenud

Eestimaa Looduse Fond (ELF) koos Maailma Looduse Fondiga (WWF) on tänavu kevadel taas uuendanud oma kestliku kalatoidu juhist. Kalafoori nime all tuntud juhis avaldati Eestis juba neljandat kevadet, andes siinsetele kalasõpradele ja kaupmeestele soovitusi, millist kala või mereandi on jätkusuutlik süüa ja müüa. Kestliku kalatoidu juhist antakse välja kõigis Läänemere-äärsetes riikides. Juhises on liigid jagatud vastavalt seireandmetele, püügikohale ja -meetodile ning kalanduse majandamise olukorrale rohelisse, kollasesse ja punasesse kategooriasse. Kõik hinnangud ja liikide seisundid on leitavad kalafoor.ee kodulehelt.