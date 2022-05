TULEVIKU TÄHED ⟩ Kuidas nad seda kõike jõuavad?!

Saaremaa gümnaasiumi abiturient Martin tegeleb loodusvaatluste, fotograafia, kirjanduse ja uurimistöödega, on aktiivne muusik, taidleja ja rahvatantsija.

Ka Saaremaa gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kirke Medri tegeleb nii näitlemise, tantsu kui spordiga ja on põhikoolist alates olnud aktiivne klassi- ja kooliürituste organiseerija.

Kuressaare Hariduse kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kooliteatri juhendaja Rita Ilves märgib, et Kirke on väga teotahteline ja mitmekülgne neiu, kes on heade tulemuste nimel valmis tõsiselt pingutama.