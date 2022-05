„Hetkel on kaamera seadistatud nii, et ootab idast päikesetõusu, seejärel saab näha Virtsu sadamat. Päeval on vaade Orissaare alevikule ning õhtul on võimalus nautida kaunist päikeseloojangut,“ rääkis Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan. Kuu aja jooksul toimub veel kaamera seadistus, et ilusamad vaated paika panna, teatas Levira.