kaubamärk on valla vara! ⟩ Saaremaa vallavalitsus keelas Mo Saaremaa ajakirja välja anda

Visit Saaremaa juhina kunagi Mo Saaremaa kaubamärgi loomise juures olnud nüüdne ettevõtja Margit Kõrvits tegi vallale ettepaneku, et annab ise ajakirja välja, kuid sai eitava vastuse.Vallavalitsus põhjendab keeldumist nii, et kaubamärk on valla vara ning seda niisama lihtsalt kellelegi kasutada anda ei saa.