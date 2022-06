SIMON GRAF ⟩ Mida tähendavad meie jaoks nelipühad?

Nelipühal tuleb kolmainsuse Jumal armastuses, et jääda meie juurde ja elada meie sees Püha Vaimu läbi. Tema Püha Vaimu on võimalik ära tunda ja vastu võtta ainult usus. Me ei näe Jumalat silmadega, ei saa Teda katsuda kätega ja me ei kuule Tema kõnetamist kõrvadega, aga usuga me võime Teda näha, kuulda ja kogeda. Nelipühilased panevad rõhku just selle Püha Vaimu kogemuse peale, aga teiste kirikute jaoks on samuti oluline Püha Vaimu kogeda.