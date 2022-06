Saaremaa spordistipp läks Airike Kapi ja Silver Vahsteini vahel jagamisele

Airike Kapp õpib Tallinna Ülikooli magistrantuuris kehakultuuri erialal. Viimasel hooajal on Airike saavutanud Eesti tiitlivõistlustel auhinnalisi kohti ketta- ja vasaraheites ning kuulitõukes.

Airike Kapp Foto: Mati Mäetalu

Lisaks õpingutele ja sportimisele on Airike ka Fortise Spordiklubi treener ja Tallinna Padriku lasteaia liikumisõpetaja. Airike on tulnud ka rahvusvahelistel Saarte mängude võitjaks odaviskes (2017) ning saavutanud poodiumikohti kuulitõukes ja kettaheites. Lisaks spordile on Airikese huvideks raamatute lugemine, reisimine ja muusika.

Silver Vahstein õpib Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika ja mehhatroonika esimesel kursusel. Silver on purjetamise Laser Standard klassis saavutanud esikolmikukohti nii Eesti karika- kui ka meistrivõistlustel. Lisaks purjetamisele on ta osalenud ka triatloni ja laskesuusatamise võistlustel. Silver tuli 2019. a Saarte mängudel purjetamise võistkondlikuks võitjaks ning saavutas individuaalselt teise koha. Suviti aitab Silver väikseid purjetamishuvilisi ja samuti on ta juhendanud ujumise treeninguid.

„Tegu oli väga võrdväärsete kandidaatidega ja kellegi eelistamine oli suuresti võimatu. Mõlemad on saavutanud möödunud hooajal esikolmiku kohti Eesti tiitlivõistlustel, on võitnud medaleid Saarte mängudelt ja on õppimise kõrvalt pühendunud sportimisele,“ kommenteeris SSMA juhatuse esimees Mati Mäetalu. „Kuna stipendiumi puhul on tegu arvestatava summaga, otsustati stipendium jagada ja kumbki stipendiaat saab oma tegevuse toetuseks 500 eurot,“ jätkas Mäetalu