Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 25.05 – 31.05
Perekondlikud sündmused
25.05 – 31.05
Perekondlikud sündmused
SÜNNID
- Paul Kubu (17.05) Kuressaare linn
- Kernet-Kusti Luik (13.05) Kuressaare linn
- Jon-Ross Piht (20.05) Kuressaare linn
- Theodor Teller (25.05) Lümanda küla
- Sten Sink (24.05) Kalma küla
- Tobias Kalm (29.05) Karja küla
SURMAD
- Armilde Soostermaaker (98) Ennu küla
- Tarvi Pors (51) Pammana küla
- Aare Škokov (53) Muhu v, Nõmmküla
- Astrid-Alvine Rihvk (85) Orissaare alevik
- Siry Kuldkepp (73) Kuressaare linn
- Johannes Kannik (72) Kuressaare linn
- Silvia Aus (89) Läätsa küla
ABIELUD
- Mai-Liis Heinsalu ja Tanel Kalapüüdja – 27. mai
Märksõnad