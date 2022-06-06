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Perekondlikud sündmused

25.05 – 31.05
Saarte Hääl
Perekondlikud sündmused
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Peresündmused.
Peresündmused. Foto: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 25.05 – 31.05

SÜNNID

  • Paul Kubu (17.05) Kuressaare linn
  • Kernet-Kusti Luik (13.05) Kuressaare linn
  • Jon-Ross Piht (20.05) Kuressaare linn
  • Theodor Teller (25.05) Lümanda küla
  • Sten Sink (24.05) Kalma küla
  • Tobias Kalm (29.05) Karja küla

SURMAD

  • Armilde Soostermaaker (98) Ennu küla
  • Tarvi Pors (51) Pammana küla
  • Aare Škokov (53) Muhu v, Nõmmküla
  • Astrid-Alvine Rihvk (85) Orissaare alevik
  • Siry Kuldkepp (73) Kuressaare linn
  • Johannes Kannik (72) Kuressaare linn
  • Silvia Aus (89) Läätsa küla

ABIELUD

  • Mai-Liis Heinsalu ja Tanel Kalapüüdja – 27. mai
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