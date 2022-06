JUHTKIRI ⟩ Meie kangelased

Saare maakonnas tegutseb vaid kolm riiklikku päästekomandot – Kuressaares, Orissaares ja Kihelkonnal. Vabatahtlikke komandosid on aga 11. Selleks, et kogukond võiks end turvaliselt tunda, annavad oma panuse mõlemad – nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad. Kui nii mõnigi kutseline toimetab tööst vabal ajal vabatahtlike ridades, siis jagub ka vabatahtlikke, kelle eesmärk on saada päris päästjaks. Ehkki päästjate keskmine vanus on murekoht, jagub järelkasvu loodetavasti nii kutselistele kui ka priitahtlikele päästjatele.