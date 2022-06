Koimla põllumees Taavi Põld ei oska veel öelda, millal esimesed maasikad turuletile jõuavad. Tema sõnul on see suhteliselt keeruline ennustamine: "Kui siin ilusaid ilmu veel on, siis vast niuke nädalake äkki."

Saak tõotab Põllul tulla veidi kehvem kui eelmisel aastal. Mai oli hästi külm ja hoidis arengut kinni. Maasikas läks roheliseks ära, aga ei kasvanud. "Kuigi praegu soojaga võtab jälle järele. Ma arvan, et saak on siuke keskmine. Eelmine aasta oli minul üle keskmise," ütleb Põld. Lisab, et saagi korjamisega on nii nagu igal aastal, saab hakkama.