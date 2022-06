TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas Saaremaa inimesed uueks küttehooajaks valmistuvad?

Reeda Pitk Kuressaarest: Meie kütame puudega – ahju ja pliiti – ja elektriga samuti. Meil on ka õhksoojuspump. Küttekuludelt hoiame kokku juba praegu. Pump on praeguseks välja lülitatud. Küttepuid ostame, aga mitte väga suurt kogust korraga. Jutud, et küttepuud on defitsiit ja väga kallid, mind murelikuks ei tee. Küll me oma puud kuidagi ostetud saame. Ja kui ei saa, siis on meil nii palju varusid ees küll.