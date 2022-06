Peaaegu viiendik Saaremaa noortest on pidevalt telefonis

"Hirmutav fakt on aga, et 37 protsenti küsimustikule vastanud õpilastest on telefonis kolm-neli tundi päevas ja 19 protsenti jälgib isegi pidevalt, mis telefonis toimub!" märkis projekti "Technology Impacti" ("Tehnoloogia mõju") juhendaja, riigigümnaasiumi geograafiaõpetaja Ülle Kreos.